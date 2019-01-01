إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية بالولايات المتحدة بسبب الأحوال الجوية

جهينة نيوز:

أجبر سوء الأحوال الجوية سلطات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية وإرجاء3 آلاف و400 أخرى في عدد من المطارات.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الاثنين، أن عاصفة ثلجية تتجه نحو الشمال الشرقي تسببت في اضطراب حركة الطيران، حيث تهب رياح شديدة مع توقعات بتساقط الثلوج بكثافة، فيما من المتوقع أن تستمر العاصفة حتى مساء اليوم.

وقد ألغت العديد من شركات الطيران رسوم تبديل الرحلات بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز للسفر من مطارات تضررت جراء العاصفة.

ونتيجة سوء الأحوال الجوية لم يتمكن المسافرون من العودة إلى منازلهم بعد عطلة عيد الشكر ، ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن.