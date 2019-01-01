وزير الطاقة الأميركي يعلن استقالته

الإثنين, 2 كانون الأول 2019 الساعة 15:30 | سياسة, عالمي

وزير الطاقة الأميركي يعلن استقالته

جهينة نيوز:

أعلن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وكتب بيري على "تويتر": "أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيراً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"​​​.

هذا وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، استقالة وزير الطاقة ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع: "يسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".


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