هطولات غزيرة متوقعة فوق المناطق الشرقية والبادية والحرارة تميل للانخفاض

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا فيما شهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية هطولات متفاوتة الغزارة سجل أغزرها في اللاذقية بمطار الباسل 30 مم.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام إلى غائم ماطر وخاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد في تلك المناطق محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية على المرتفعات الساحلية مساء.