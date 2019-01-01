اليابان تشتري جزيرة بـ " 16 مليار ين" لتدريبات عسكرية أمريكية

جهينة نيوز:

وافقت حكومة اليابان، اليوم الاثنين، على شراء جزيرة غير مأهولة جنوب غربي البلاد بتكلفة 16 مليار ين، بهدف استخدامها كموقع تدريب لإقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن عملية شراء الجزيرة - التي تبلغ مساحتها 8 كيلو مترات مربعة بتكلفة 16 مليار ين (أي ما يعادل 146 مليون دولار) في مقاطعة كاجوشيما - ستمهد الطريق لنقل موقع تدريب حاملات المقاتلات الأمريكية من جزيرة ايتو في المحيط الهادئ، على بعد حوالي ألف و200 كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.

وفي هذا الصدد، أكد يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي، ضرورة تأمين موقع لهبوط الناقلة الميدانية على الصعيد الأمني، لذلك سنواصل محاولة بناء منشأة دائمة في موعد مبكر.

كان الجيش الأمريكي اعتاد إجراء تدريبات الإقلاع والهبوط في قاعدة /أتسوجي/ الجوية بالقرب من طوكيو، ولكن تم نقل موقع التدريب إلى جزيرة ايتو في التسعينيات بشكل مؤقت بسبب شكاوى سكان هذه المنطقة من الضوضاء التي تسببها هذه العمليات.