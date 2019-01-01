نائب رئيس مجلس النواب التشيكي: سورية ستنتصر حتماً على الإرهاب وقوى العدوان

الإثنين, 2 كانون الأول 2019 الساعة 13:00 | سياسة, عالمي

نائب رئيس مجلس النواب التشيكي: سورية ستنتصر حتماً على الإرهاب وقوى العدوان

جهينة نيوز:

أعرب نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي فويتيخ فيليب عن ثقته بحتمية انتصار سورية على الإرهاب وقوى العدوان الخارجي ومعاقبة المعتدين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في سورية.

وأشار فيليب في رسالة تضامن مع سورية نشرت اليوم في صحيفة “هالو نوفيني” إلى أن العدوان ضد سورية يؤكد من جديد أن الامبريالية الأمريكية وأتباعها لا يتوانون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق مصالحهم وأطماعهم الأنانية بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب.

وأكد أن الولايات المتحدة والنظام التركي والكيان الصهيوني يخرقون وبشكل فظ المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة من خلال الاعتداءات التي يقومون بها على الأراضي السورية والتي أدت إلى تهجير مئات آلالاف من المدنيين بينهم الكثير من الاطفال والنساء.

سانا


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