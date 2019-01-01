خمس وفيات بانهيار مبنى في حي المعادي بحلب القديمة

جهينة نيوز:

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى مخالف من خمسة طوابق في حي المعادي بحلب القديمة فجر اليوم إلى خمس وفيات بينهم طفل وامرأتان إضافة إلى إصابة شخص بجروح.

وبين الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب في تصريح لمراسل سانا أن سبب الانهيار يعود للأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس إلى جانب أن المبنى مخالف ومتهالك ومشاد على أرض زراعية.

وأشارت سانا في الموقع إلى أنه تم انتشال خمسة جثامين من تحت الأنقاض فيما تواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني البحث عن ناجين.

وكانت طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان لانتشال المصابين ورفع الأنقاض

كما أشار أهالي المنطقة لـ شام إف إم بأن هناك حوالي 20 مدنيا من سكان البناء المنهار عالقين تحت الانقاض