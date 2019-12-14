"أجنحة الشام" تسيير أولى رحلاتها من دمشق إلى برلين عبر بيروت في منتصف الشهر الجاري

جهينة نيوز:

في بيان لها اليوم قالت شركة أجنحة الشام للطيران، 《ضمن استراتيجتها الطموحه لربط دمشق مع أكبر مدن أوربا وأكثرها نشاطاً وحيوية، تبدأ أجنحة الشام للطيران بتسيير أولى رحلاتها الجوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار برلين في العاصمة الألمانية عبر مطار بيروت وذلك اعتباراً من تاريخ 14/12/2019 بمعدل رحلتين أسبوعياً بشكل مبدئي وبأسعار تشجيعية، مع السماح بوزن (30 كغ) لكل مسافرعلى متن خطوطها للوجهة الجديدة، على أن يتم مع إطلالة العام القادم الإعلان عن تسيير رحلاتها إلى مدينة دوسلدوف الألمانية أيضاً وبمعدل رحلة واحدة أسبوعياً》.

وتابعت الشركة في بيانها الذي وصل جهينة نيوز نسخة منه: 《تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار خطة التوسع التي تنفذها أجنحة الشام للطيران على شبكة محطاتها الاقليمية والعالمية وتلبيةً لاحتياجات ورغبات مسافريها ووصلهم مع المحطات المنشودة والتي لها أهمية خاصة ولاسيما من حيث تعداد الجالية السورية المقيمة فيها》.

واضاف البيان، 《هذا وستتيح هذه الرحلات للكثير من المسافرين السوريين ومع نهاية عام وقرب بداية عام جديد سهولة الحركة والوصول إلى وطنهم الأم وتعزيز حركة السفر في الاتجاهين》.

وختم البيان: 《ومع إضافة مدينة " برلين " على خارطة رحلات أجنحة الشام للطيران فإن عدد المحطات المباشرة والغير مباشرة التي تصلها الشركة سيرتفع ليصل إلى أكثر من 18 محطة عربية وإقليمية وعالمية》.

يذكر أن أجنحة الشام للطيران هي الناقل الوطني الخاص الذي تأسس بنهاية عام 2007 في سورية حيث تقوم بتسيير رحلاتها الجوية على متن طائراتها من طراز ايرباص ذات السعات المختلفة وذلك من مطار دمشق الدولي الى كل من: الكويت، الشارقة، مسقط، بغداد، النجف، البصره، أربيل، طهران، أصفهان، موسكو، يرفان(عاصمة أرمينيا)، الخرطوم، بيروت، القامشلي اضافة الى رحلاتها الغير مباشرة لكل من جده، الرياض، كوالالمبور، شنغهاي ،مدينة شنجن الصينية ومؤخراً وليس آخراً برلين وقريباً دوسلدوف.