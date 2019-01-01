الصين تعلق منح أو مراجعة طلبات الزوارق والطائرات الحربية الأمريكية في موانئ هونغ كونغ

جهينة نيوز:

قررت الصين اليوم الاثنين، تعليق منح أو مراجعة طلبات الزوارق والطائرات الحربية الأمريكية المتعلقة بالوقوف في موانئ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، وذلك في إطار الرد على موقف الولايات المتحدة من احتجاجات هونج كونج.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ؛ ردا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ 2019" في تجاهل لاحتجاجات بكين الصارمة.

وقالت يينغ " إن الحكومة الصينية قررت أيضا فرض عقوبات على جمعيات غير حكومية أمريكية بينها " فريدوم هاوس"، لتورطها في دعم العنف والفوضى خلال احتجاجات هونغ كونغ".

وأضافت أن مدة استمرار التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية مرتبطة بما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات، وأن هذه التدابير تأتي في إطار الدفاع عن السيادة والأمن الوطنيين.

كما حثت بينغ مجددا الولايات المتحدة على وقف التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين ووقف انتهاك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.