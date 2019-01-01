كوريا الشمالية تبني العشرات من مواقع إطلاق الصواريخ الجديدة

جهينة نيوز:

في غضون بضعة أشهر بنى الجيش الكوري الشمالي العشرات من المواقع الخرسانية الإضافية في جميع أنحاء البلاد والتي يمكن من خلالها إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ العابرة للقارات، باستخدام منصات الإطلاق المتنقلة، حسبما ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية.

وتؤكد مصادر أمريكية وكورية جنوبية أن البناء مستمر منذ صيف عام 2016. تصل أبعاد المواقع إلى عدة عشرات من الأمتار.

ووفقًا للمصادر، فإن الإطلاق من التربة العادية يمكن أن يؤدي إلى تعطل منصات الإطلاق المتنقلة وتغيير مسار رحلة الصاروخ، وبالتالي، كوريا الشمالية تفضل استخدام منصات قوية مُعدة مسبقًا للإطلاق. يتزايد عدد المواقع أيضًا ليجعل من الصعب تحديد موقع إطلاق الصاروخ التالي.

واختبرت كوريا الشمالية في تشرين الثاني 2017 ، الصاروخ الباليستي Hwason-15 العابر للقارات بمدى يقدر بأكثر من 12 ألف كيلومتر، والذي يمكن أن يصل إلى هدف في الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين، لم تطلق بيونغ يانغ صواريخ ذات خصائص من هذا القبيل. في عام 2019، لم تكن نتائج لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ناجحة.

وفي ظل هذه الظروف استأنفت بيونغ يانغ إطلاق صواريخ قصيرة المدى واختبار قاذفات صواريخ مختلفة. منذ شهر أيار، تم تسجيل 13 عملية إطلاق من هذا القبيل. تكتب "أساهي" أن المخابرات الكورية الجنوبية لا تستبعد أنه بحلول نهاية العام، يمكن إجراء اختبار جديد لصاروخ متوسط أو بعيد المدى في كوريا الديمقراطية.