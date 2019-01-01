أبراج الاثنين 2 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢/ ١٢: لطيف، قنوع، مبالغ بحماية نفسك، لا تتقبل النقد، غيور، متعلق بجذور لكن وفي ومثالي، طموح وطيب القلب، تنساق عشوائيا، كن معه عقلانيا، تنتهي من ازمة قديمة عانيت منها، توقع على شراكة مهنية مهمة في الاشهر القادمة، قضايا سفر او انتقال لارض غريبة، تكون سيد نفسك ولا تسمح للاخرين بالتدخل باسلوب حياتك، انضباط جديد بحياتك

الحمل: لديك شعبية، متكيف حاضرا واهتم بنصائح الاخرين، هواياتك واهتماماتك بالعزائم، تفكر باستثمارات وتتلقى دعوة وتكون مميز جدا، دعوة او طاقة جديدة

الثور: تنجز اعمالك دون النظر للخلف، انتبه من التفرد والاستبداد، تعاون مع محيطك وإلا كان الثمن كبير، لا تخض صراعا لا تعرف مداه، فترة متراجعة على صعيد تواصل، لا تتهرب من مشاكلك

الجوزاء: تسوي بعض الاوضاع المهددة بالفشل، تدرس مواضيع دراسة جيدة وتدخل نطاق الاتصالات لأماكن بعيدة، حماسة وتشويق في الافق البعيد، ابحث عن الاستقرار للخروج بنتيجة سريعة وتحليل منطقي لامورك،

السرطان: تركيزك على شراكة مالية عاطفية، تجعلك في مواجهة مع الشريك، تصرف سريع، تقدم تفسيرات وتبريرات مقنعة وتتعامل مع غيرك، تواجه مواجهة كبيرة، تطرق ابواب كثيرة، فرصة مالية لتعيد حساباتك من جديد

الاسد: اجواء تتطلب تركيز على شراكة، تجربتك تحتاج لحسم وقرار سريع، احتمال مشاكل، حاول ان تشرح افكارك، احتمال تحالف ضدك، تغلب على التردد مع الشريك بتنفيذ قرارات، الاجواء افضل عاطفيا اذا كنت هادئ

العذراء اعمال ونهار متقلب وعمليات تاجيل وعرقلة، اتتبه واعطي نفسك دفعة لتنهي اعمالك المتراكمة، يطرأ تغييرات في عملك او تغيير وجدال، انتبه٦ من كلامك ومشاحنات، انتبه لصحتك انت بحاجة للراحة، نهار للحيلة والركض

الميزان: نهارك متناغم، يحمل لك نقاشات وصخب واوضاع استثنائية، الاحبة يصغون لك، نهارك ملفت، قصة مع احد الاولاد ، تاخذ قرار مصيري، يسقط عبء كبير عنك، الي انت مقنع وتلعب دور ايجابي، تاخذ قرار مصيري، انتبه للتفاصيل تمر مرور الكرام، خبر يخص اولاد

العقرب: تركز على شؤون عائلية منزلية، احتمال دخول احد من عائلتك على الخط يقودك نحو القرارات المتسرعة تؤدي لنزاع، انتبه لانهاء واجباتك المهنية المنزلية، لا تفتح دفاتر قديمة، انتبه من مواجهة مع بعض السلطات، لا تحسم امر بشان عقاري، لا تكن اناني

القوس: يغريك هذا النهار بطرق جديدة ودروب لا تعرفها في السابق حتى تخرج من قوقعتك وتكتشف اجواء تجديد مما يشكل عندك حوافز كبيرة تفرحك وتخرجك من الرتابة، سفر قصير، إعلان ودعاية، قصة عائلية او تقوم بعملية شراء تناقشها مع الاهل والجيران

الجدي: تجارب مادية مهمة، تناقش بعض العقود تفاوض بشأن ممتلك مع مقربين، تفتح باب جديد تجاه مشاريع جديدة، تخطط لتكسب الارباح وتساعد الاخرين على ايجاد حلول شخصية ومهنية، كن هادئ لا تثر النقمة وتغلب على كسلك

الدلو: القمر ببرجك، تتلقى دعم من محيطك، تستطيع ان تتقدم وياتيك فرح ونجاحات، تطور نفسك بطريقة ما وتحدد مشروع شيق، بفضل يقظتك يكون نهارك ايجابي

الحوت: حازم ومنهجي، نهارك مزدحم بحاجة لتوفير طاقتك للعمل الاهم، احتمال ان تشتكي من وضع طارئ لذلك انتبه من الاعداء والمتاعب والمجازفات، تحاصر بعض المشاكل