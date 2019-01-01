المشفى الميداني الامريكي الذي وافقت عليه حماس عالج الارهابيين في الجولان السوري المحتل

جهينة نيوز:

تم الاعلان بشكل مفاجيء عن نشر مشفى ميداني امريكي في قطاع غزة باتفاق امريكي مع سلطة حركة حماس دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق, و تبين لاحقاً ان هذا المشفى المذكور كان يعالج الارهابيين في الجولان السوري المحتل خلال فترة سيطرة تنظيمي جبهة النصرة و داعش على اجزاء من القنطيرة و درعا.

و كشف موقع "أمد للإعلام" في تقرير للكاتب و المحلل السياسي الفلسطيني محمد عصفور نقلاً عن وسائل اعلام عبرية ان المشفى الميداني المذكور كان يخدم قوى ارهابية في الجولان السوري المحتل.

و كتب المحلل السياسي محمد عصفور في مقاله الى قيادة حماس ما هي تفاهماتكم مع (اسرائيل) " كشفت وسائل إعلام عبرية عن ارسال أمريكا "مشفى"، كان يخدم القوى الإرهابية في الجولان المحتل"، "منذ شهر سبتمبر، وبدأت عملية "تركيبه" في شمال قطاع غزة في نوفمبر 2019.

و كانت حركة فتح أدانت سماح حركة حماس للامريكي ببناء مشفى ميداني في غزة معتبرته قاعدة عسكرية امريكية فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لم تكن جزءا من أية تفاهمات أو ترتيبات تتعلق بإقامة "ما يسمى المستشفى الميداني الأمريكي"، أو تصويره وكأنه "أحد إنجازات مسيرة العودة".

وقالت الجبهة إنها "تحذر من استخدام معاناة شعبنا واحتياجاته لتحقيق أهداف سياسية معادية، وأن التخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار والانقسام تكون بوقف إجراءات السلطة اتجاهه، وإنهاء الانقسام الذي فاقم من هذه المعاناة، وباستمرار النضال من أجل إنهاء الاحتلال".

وأضافت: "الولايات المتحدة الأمريكية كانت وستبقى عدوا رئيسيا لشعبنا، في إطار تحالفها الاستراتيجي مع الاحتلال، وفي سياستها وقراراتها الهادفة إلى تصفية قضية وحقوق شعبنا الوطنية، وبالتالي فإن كل ما يأتينا من خلالها تحت مسميات أو صفقات سياسية أو إنسانية، يهدف إلى ذلك وإلى تأبيد الاحتلال".