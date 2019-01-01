مقتل حاخام اسرائيلي في المغرب و اصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة

جهينة نيوز:

لقي إسرائيلي مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، بعدما دهستهم حافلة عصر يوم الجمعة، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وذكرت شبكة الأخبار "12" العبرية مساء يوم السبت، أن الإسرائيلي الحاخام "دافيد ليفي" 41 عاما، من مستعمرة أسدود كان رفقة مجموعة من رجال الدين اليهود ورجال الأعمال الإسرائيليين، في احتفال أقامه حفيد أحد الحاخامات.

وأضافت أن حافلتين كانتا بانتظارهم عند خروجهم من مكان الاحتفال، مشيرة إلى أنهم وحين هموا بقطع الطريق، انطلق سائق إحدى الحافلتين باتجاههم ودهسهم.

وتابعت الشبكة العبرية قائلة إن الشرطة المغربية اعتقلت سائقي الحافلتين، وسط حالة من الفوضى سادت المكان، ظنا أن ما حدث كان عملية مقصودة ضد اليهود، لكن السائق قال في إفادته للشرطة إن "قدمه ضغطت على البنزين عن طريق الخطأ وأن ما حدث هو مجرد حادث سير عادي".

من جهته، أفاد موقع "القناة 7" العبرية، بأن الشرطة المغربية لم تستبعد نهائيا فرضية أن يكون الحادث عملية مقصودة نفذت ضد الإسرائيليين.