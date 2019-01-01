أغذية مهمة ومفيدة جدا... لكن احذروا الإكثار منها

جهينة نيوز:

قال موقع إلكتروني أمريكي إن هناك أهمية كبيرة لاختيار الوجبات الغذائية المفيدة للجسم، ولكن مع الحذر من كثرة استخدامها.

ونشر الموقع الإلكتروني الأمريكي "بيزنس إنسايدر"، صباح اليوم، الأحد، قائمة مطولة لوجبات غذائية مفيدة للجسم كونها تساعد على تحسن الصحة العامة والحفاظ على وزن مثالي.

وحذر الموقع الإلكتروني من الإكثار من تناول هذه الوجبات الغذائية، خاصة وأن بعض أخصائي التغذية يقعون في أحيان كثيرة في أخطاء عندما يقدمون نصائح عامة بخصوص الكميات الواجب تناولها من وجبات غذائية.

ومن بين الوجبات الغذائية المنشورة في التقرير:

1- المكسرات المحلاة بالشيكولاتة

شدد الموقع الإلكتروني على أهمية تناول المكسرات بالشيكولاته، ولكن مع الحذر من الإفراط فيها، كونها تسبب مضاعفات جمة.

2- الزبادي (اللبن الرائب)

نصح الموقع تناول الزبادي ولكن بسعرات حرارية معينة، فالكمية المناسبة من الزبادي هي نصف كوب أو حوالي مغرفة واحدة.

3- شطيرة الجبن

من الأخطاء الشائعة تناول رغيف الخبز وبضع ملاعق من الجبن الكريم لا يتسبب في زيادة للوزن، ولكن الإفراط في تناول هذه الشطائر يسبب مرض السكري، نتيجة جزئية للزائد من السكريات المضافة، والتي يلعب فيها الخبز دورا محوريا.

ونوه الموقع الإلكتروني إلى أن الإفراط في تناول الجبن تحديدا يعني مزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.وعن الكمية المناسبة صحيا، فهي قطعة خبز صغيرة وملعقة ونصف من الجبن.

4- العصائر المعبأة

لا تحتوي العصائر المعبأة على الألياف، ولا تعطي تلك العصائر الفائدة المطلوبة، ولا تقارن بالعصائر الجافة. كما أن زيادة كمية العصائر المعبأة يعني زيادة السعرات الحرارية والسكر.

5- رقائق الشيبسي

أوضح الموقع الإلكتروني أنه بمجرد تحويل الخضار والفاكهة إلى شرائح، يتم تدمير العديد من الفيتامينات والمواد المغذية لها، كما أن تناول الخضروات الطازجة أفضل بكثير من تناولها وهي جافة أو نيئة.

6- سلطة الفواكة

أشار الموقع الإلكتروني إلى أن تناول الفواكة في شكل مجمع أو سلطة يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في وجبة واحدة، ما يعني ارتفاع نسبة السكر في الدم وكذلك الأنسولين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

سبوتنك