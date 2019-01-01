بيان هام من مصرف سورية المركزي

جهينة نيوز:

نفى مصرف سورية المركزي علاقته بأية مستندات تتداولها وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي في حال لم تكن صادرة عنه ومنشورة في موقعه الإلكتروني وعلى صفحته الرسمية في فيسبوك، واصفا بعض المستندات التي تم تناقلها مؤخرا بالمزورة.

وأكد المصرف، في بيان له، أن المستندات المزورة التي تداولتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تندرج ضمن حملة ممنهجة من قبل المتلاعبين بالاقتصاد الوطني والإرهابيين وداعميهم.

وقال المصرف في بيانه إن هذه الخطوات “تسعى إلى تحقيق أجنداتهم الخارجية التي تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن السوري بعملته واقتصاده ومؤسساته الوطنية وتنسجم مع حملات المضاربة التي تستهدف صمود الليرة السورية”.

وشدد المركزي على أن القرارات والتعاميم ونشرات أسعار الصرف الرسمية الصادرة عنه تنشر على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مبيناً أن “أي خبر يخص المصرف وسياسته النقدية لا ينشر على موقعه وصفحته عار عن الصحة”.

وكانت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً تعميمين مزورين نسبتهما للمصرف المركزي حول دعوته لعقد جلستي تدخل ونشرة صرف مزورة نسبتها للمركزي.

المصدر : سانا