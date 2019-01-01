إصابة 11 شخصا في إطلاق النار في نيو أورليانز

الأحد, 1 كانون الأول 2019 الساعة 19:43 | مجتمع, حوادث

إصابة 11 شخصا في إطلاق النار في نيو أورليانز

جهينة نيوز:

أصيب 11 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة نتيجة لإطلاق في مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية النار اليوم الأحد.

ووفقا لمصدر في الشرطة الأمريكية حدث إطلاق النار في منطقة تجارية مزدحمة في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما فتح مهاجم النار عليهم.

ونقل 10 أشخاص إلى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة إلى المستشفى.

ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به لكن الشرطة قالت في تغريدة إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".

الجدير بالذكر أن الحي الفرنسي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر.

سبوتنك


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