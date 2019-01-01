وفد رسمي من كيان العدو الاسرائيلي في الامارات

الأحد, 1 كانون الأول 2019 الساعة 19:38 | سياسة, عالمي

وفد رسمي من كيان العدو الاسرائيلي في الامارات

جهينة نيوز:

زار وفد رسمي من كيان العدو الاسرائيلي دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، لحضور فعاليات دولية.

ونشرت وزارة خارجية الاحتلال عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أكدت فيها أن وفدا رسميا إسرائيليا زار إمارة دبي لحضور اجتماعات المشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".

وأفادت خارجية كيان العدو ، بأن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية، تمهيدا لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه (إسرائيل).

وأوردت خارجية الاحتلال "الإسرائيلية" أن الكيان يتطلع إلى عرض آخر ابتكاراتها في جناحها الخاص في "إكسبو2020"


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