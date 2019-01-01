الجبهة الشعبية: إقامة "المستشفى الميداني الأمريكي" في غزة تمت دون مشورتنا

جهينة نيوز:

أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أنها لم تكن جزءا من أية تفاهمات أو ترتيبات تتعلق بإقامة "ما يسمى المستشفى الميداني الأمريكي"، أو تصويره وكأنه "أحد إنجازات مسيرة العودة".

وقالت الجبهة إنها "تحذر من استخدام معاناة شعبنا واحتياجاته لتحقيق أهداف سياسية معادية، وأن التخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار والانقسام تكون بوقف إجراءات السلطة اتجاهه، وإنهاء الانقسام الذي فاقم من هذه المعاناة، وباستمرار النضال من أجل إنهاء الاحتلال".

وأضافت: "الولايات المتحدة الأمريكية كانت وستبقى عدوا رئيسيا لشعبنا، في إطار تحالفها الاستراتيجي مع الاحتلال، وفي سياستها وقراراتها الهادفة إلى تصفية قضية وحقوق شعبنا الوطنية، وبالتالي فإن كل ما يأتينا من خلالها تحت مسميات أو صفقات سياسية أو إنسانية، يهدف إلى ذلك وإلى تأبيد الاحتلال".

يذكر أن حركة "فتح" الفلسطينية استنكرت، أمس السبت، موافقة حركة "حماس" على إنشاء ما أسمته "قاعدة عسكرية أمريكية" بشمال قطاع غزة تحت مسمى "مستشفى ميداني".