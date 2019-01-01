أوغلو: نهاية أردوغان باتت قريبة وحتمية

جهينة نيوز:

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو انتقاداته لسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مشيراً إلى أنه السبب الرئيسي لجميع مشاكل تركيا الداخلية والخارجية.

وأوضح كليتشدار أوغلو في تصريحات له أن أردوغان أوصل تركيا إلى نهاية الطريق المظلم من خلال سياساته الاستبدادية وانعدام كافة الحريات الفردية والسياسية وقال: “باتت نهايته قريبة وحتمية”.

واعتبر كليتشدار أوغلو سياسات أردوغان معادية للديمقراطية بعد أن سيطر على المحاكم التي تصدر أحكامها بناء على تعليماته مخالفاً بذلك مواد الدستور وكل القوانين مشدداً على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأحزاب والقوى الديمقراطية في تركيا من أجل التخلص من حكم أردوغان.