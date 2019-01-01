كيف تصنعين"الجيلي" مع الفريز والكاسترد

الأحد, 1 كانون الأول 2019 الساعة 16:32 | منوعات, منوعات

كيف تصنعين

جهينة نيوز:

يعتبر الجيلي من أكثر الحلويات المفضلة لدى عدد كبير من الأفراد، لهذا تقدّمه الشيف عزة حسن بطريقة مختلفةوسهلة.

المكونات:

- 3 ملاعق زبدة

- 3 ملاعق سكر

- 3 أكواب ماء مغلي

- 3 أكواب حليب كامل الدسم

- بسكويت سادة مفروم

- فريز

- كوبان من جيلي الفريز

- كريمة مخفوقة

- كاسترد

طريقة التحضير:

- اخلطي البسكويت بالزبدة وضعيه في صينية وبذلك يكون قد تم تحضير التارت.

- سخّني اللبن وقلبيه مع السكر والكاسترد واتركيه يبرد ثم ضعيه على طبقة البسكوت وأدخليه الثلاجة لمدة ساعة.

- أذيبي كيسيّ جيلي مع 3 أكواب ماء مغلي واتركيه يبرد واخلطي قطع الفريز بطبقة الكاسترد.

- صبي الجيلي وأدخليه مرة أخرى البراد على الأقل 4 ساعات وزيِّنيه بالكريمة المخفوقة والفريز


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