كيف تصنعين"الجيلي" مع الفريز والكاسترد

جهينة نيوز:
يعتبر الجيلي من أكثر الحلويات المفضلة لدى عدد كبير من الأفراد، لهذا تقدّمه الشيف عزة حسن بطريقة مختلفةوسهلة.
المكونات:
- 3 ملاعق زبدة
- 3 ملاعق سكر
- 3 أكواب ماء مغلي
- 3 أكواب حليب كامل الدسم
- بسكويت سادة مفروم
- فريز
- كوبان من جيلي الفريز
- كريمة مخفوقة
- كاسترد
طريقة التحضير:
- اخلطي البسكويت بالزبدة وضعيه في صينية وبذلك يكون قد تم تحضير التارت.
- سخّني اللبن وقلبيه مع السكر والكاسترد واتركيه يبرد ثم ضعيه على طبقة البسكوت وأدخليه الثلاجة لمدة ساعة.
- أذيبي كيسيّ جيلي مع 3 أكواب ماء مغلي واتركيه يبرد واخلطي قطع الفريز بطبقة الكاسترد.
- صبي الجيلي وأدخليه مرة أخرى البراد على الأقل 4 ساعات وزيِّنيه بالكريمة المخفوقة والفريز