كيف تصنعين"الجيلي" مع الفريز والكاسترد

جهينة نيوز:

يعتبر الجيلي من أكثر الحلويات المفضلة لدى عدد كبير من الأفراد، لهذا تقدّمه الشيف عزة حسن بطريقة مختلفةوسهلة.

المكونات:

- 3 ملاعق زبدة

- 3 ملاعق سكر

- 3 أكواب ماء مغلي

- 3 أكواب حليب كامل الدسم

- بسكويت سادة مفروم

- فريز

- كوبان من جيلي الفريز

- كريمة مخفوقة

- كاسترد

طريقة التحضير:

- اخلطي البسكويت بالزبدة وضعيه في صينية وبذلك يكون قد تم تحضير التارت.

- سخّني اللبن وقلبيه مع السكر والكاسترد واتركيه يبرد ثم ضعيه على طبقة البسكوت وأدخليه الثلاجة لمدة ساعة.

- أذيبي كيسيّ جيلي مع 3 أكواب ماء مغلي واتركيه يبرد واخلطي قطع الفريز بطبقة الكاسترد.

- صبي الجيلي وأدخليه مرة أخرى البراد على الأقل 4 ساعات وزيِّنيه بالكريمة المخفوقة والفريز