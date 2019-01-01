وحدات الجيش تدخل قرية السوسة وصوامع العالية على الطريق الدولية الحسكة-حلب

جهينة نيوز

وسعت وحدات الجيش العربي السوري اليوم نقاط انتشارها على الطريق الدولية الحسكة-حلب ودخلت قرية السوسة الغربية وصوامع حبوب العالية بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك في إطار مهامها بحماية الأهالي.

وحسبما ذكرت سانا أن وحدات الجيش عززت انتشارها على الطريق الدولية الحسكة-حلب ودخلت قرية السوسة الغربية ومنشأة صوامع حبوب العالية بريف رأس العين وسط ترحيب الأهالي وفرحتهم.

وكانت وحدات الجيش انتشرت خلال الشهر الفائت على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي وصولا إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد بنحو 90 كم وذلك في إطار مهامها الوطنية لمواجهة العدوان التركي ومرتزقته وحماية الأهالي.