عمرو دياب يدخل موسوعة غينيس

جهينة نيوز:

نشرت صفحة موسوعة غينيس للأرقام القياسية الرسمية عبر فايسبوك خبراً يتعلّق بحصول الفنان المصري عمرو دياب على مكان بارز فيها.

وقالت تعليقاً على صوراً لتسليم عمرو الجائزة:

“هل كنت تعلم أن الفنان المصري يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن عمرو دياب حصل على جوائز لأكثر عدد مبيعات في الشرق الأوسط في عام 1996 و2001 و2007 و2013.”.

ويُعتبر الهضبة من الفنانين العرب القلّة الذين تحدّثت عنهم الموسوعة وهو ما يشير إلى مسيرته الفنية القوية