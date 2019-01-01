عاصي الحلاني يغني "قصيدة وطن" عن لبنان للشاعر السوري الراحل عمر الفرا

جهينة نيوز:

طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني أمس السبت أغنية وطنية جديدة على ضوء ما تشهد لبنان من احتجاجات.

وشارك "الحلاني" مقطع مصور لأغنية "قصيدة وطن"، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتب في التغريدة: "الوطن شبيه بالأم.. والوطن كالأم يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم، لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم".

ويأتي طرح عاصي الحلاني لأغنية "قصدة وطن" بعد خروجه من المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة، للتخلص من الأسياخ المعدنية من كتفه ويده، بعدما تضررا نتيجة الحادث الذي تعرّض له وتسبب بسقوطه من الحصان، إصابته بكسور ورضوض مختلفة بحسب فضائية "إل بي سي" اللبنانية.

وشارك عاصي الحلاني متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو لعائلته مجتمعة، من أجل استقباله في منزله والاحتفال بعيد ميلاده أيضا.

وعلق عاصي الحلاني على الفيديو قائلا: "هيك كان استقبال عيلتي الصغيرة ليلة البارحة وهيدا أجمل استقبال مليء بالصدق والمحبة".

وتابع "أصروا على قطع قالب الحلوى لإتمنى للأيام القادمة أن تكون أفضل، الحمدلله على كل حال وأهم أمنية عندي السلام والاستقرار إلى بلدي لبنان وللوطن العربي الحبيب".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.