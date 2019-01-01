شاورما ذهبية بـ 32 دولارا في سان بطرسبرج

جهينة نيوز:

تجمع بين الفخامة والمتعة والطعام اللذيذ، حيث ذاعت موضة الوجبات الذهبية في مجموعة من المطاعم.

قدم أحد المطاعم في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، تجربة فريدة من نوعها في عالم الطعام ووضع المطعم على قائمة مأكولاته شطيرة شاورما بالدجاج، يتم تزيينها بورقة من الذهب تتوجها ملعقة من أغلى أنواع الكافيار في العالم.

ويبلغ سعر هذه الشطيرة 2000 روبل فقط، أي ما يعادل 32 دولارا أمريكيا ، لكن قائمة الأطعمة الذهبية في مطعم آخر في مدينة نيويورك الأمريكية اتسعت لتشمل أطعمة من أجنحة الدجاج إلى الشوكولاتة.

ويتم تناول الأطعمة الذهبية الصالحة للأكل في ورقة ذهبية من عيار 24 قيراط، وهي آمنة للأكل.

ويقدم المطعم أجنحة الدجاج الذهبية، بالإضافة إلى الكعك الذهبي