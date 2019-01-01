استئصال ورم حميد من وجه نيللي كريم

الأحد, 1 كانون الأول 2019 الساعة 14:36 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

استئصال ورم حميد من وجه نيللي كريم

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل الجراحة الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت كريم في بيان إنها أجرت استئصالاً لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوماً، وطمأنت جمهورها وشكرت كل من سأل عنها: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في الدماغ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي".

 

وأضافت أن العملية وصفت بـ"الدقيقة" والصعبة جداً نظراً لمكان الورم "اللي طلع حميد والحمد لله".

يشار إلى أن كريم نشرت، الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي تقف فيها وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها: "شكراً لأنكم أنقذتم حياتي


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