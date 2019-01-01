بــ ولا جائزة سورية... اختتام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

جهينة نيوز:

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي فعالياته ولم يفز الفيلم الطويل السوري" نجمة الصبح" بأي جائزة، وتنافس في المهرجان مئة وثلاثة وخمسين فيلما من ثلاث وستين دولة حول العالم من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

فاز الفيلم المكسيكي "أنا لم أعد هنا" بجائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الحادية والأربعين، التي اختتمت فعالياتها، أمس الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحصد الفيلم المكسيكي "شبح مدار" جائزة الهرم الفضي، فيما نال الفيلم التشيكي "نوع خاص من الهدوء" جائزة الهرم البرونزي مناصفة مع الفيلم الصيني "الحائط الرابع"، وفي المسابقة نفسها حصدت بطلة الفيلم الفلبيني "مينداناو"، جودي آن سانتوس، جائزة أفضل ممثلة، بينما حاز بطل فيلم "أنا لم أعد هنا"، خوان مانويل جارسيا تريفينا، على جائزة أفضل ممثل.

وفاز فيلم "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان، بينما حصد الفيلم الفلبيني "مينداناو" جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

وعلى صعيد مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، حصل الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" على جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، بينما نال الفيلم البرتغالي الفرنسي "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" للمخرج جائزة لجنة التحكيم، فيما حصد الفيلم المصري "فخ" واللبناني "تماس" على تنويهات خاصة من لجنة تحكيم المسابقة.

وفي مسابقة أسبوع النقاد، فاز الفيلم الروماني "اعتقال" بجائزة "فتحي فرج" جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بينما نال الفيلم الكوستاريكي "أرض الرماد" جائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية عن فوز فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" بجائزة أحسن فيلم غير روائي، وفاز الفيلم الروائي "بيك نعيش" بجائزة صلاح أبو سيف، فيما نال فيلم "شارع حيفا" جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في المسابقة نفسها.

وفاز الفنان العراقي على ثامر بجائزة أحسن أداء تمثيلي في مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك عن دوره في الفيلم العراقي "شارع حيفا"، فيما تمكن الفيلم الروائي "بيك نعيش" من الفوز بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار، وتُمنح قيمة الجائزة لمنتج الفيلم.

ونال الفيلم المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري جائزة الجمهور التي تحمل اسم المدير الفني للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، وتمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية.

ولم تحقق سورية خلال المهرجان أي جائزة من الجوائز وكانت مشاركتها بالفيلم الروائي الطويل " نجمة الصبح " للمخرج جود سعيد الذي فاز بجائزة الجمهور بمهرجان أيام قرطاج السينمائية" قبل أيام قليلة من مهرجان القاهرة، وتنافس مع 11 فيلماً روائياً طويلاً من مختلف الدول وتم عرضه في 25 تشرين الثالني

وشهد حفل الختام حضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم ورئيس المهرجان المنتج محمد حفظي وكوكبة من نجوم الفن المصري، أبرزهم ليلي علوي وشيرين رضا وهنا شيحة ولقاء الخميسي وخالد سليم وإيمان العاصي وإنجي وجدان وغيرهم