للعام الثالث على التوالي بنك البركة سورية يستحق تصنيف ائتماني قوي من IIRA

جهينة نيوز:

منحت الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف (IIRA) بنك البركة سورية للعام الثالث على التوالي درجة تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية BBB وفقاً لمعيار DFRA، وذلك اعتماداً على البيئة التشغيلية للبنك في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والسياسية.

ويضع هذا التصنيف بنك البركة سورية في موقع متقدم بالنسبة للقطاع المصرفي المحلي لجهة إمكانية تغطية مخاطر المستوى السيادي إلى حد كبير، إضافة إلى قدرة ائتمانية كافية بتقييمه ضمن نطاق (71-75) كدرجة ائتمانية إجمالية، وصفة ائتمانية قوية بتقييمه في نطاق (76-80) لدرجة "إدارة جودة الأصول" وهو ما يعكس مستوى الحيطة لدى البنك وقدرته العالية على الوفاء بالمسؤولية الائتمانية تجاه المستثمرين.

كما اعتبرت الوكالة أنّ ممارسات الحوكمة والشريعة في البنك مناسبة، مع تمثيل قوي لمجلس الإدارة، ومستويات عالية من الإفصاحات المالية وغير المالية، إذ تم تقييم حوكمة الشركات لدى البنك في نطاق (66-70)، وتقييم الحوكمة الشرعية في نطاق (71-75).

وبهذه المناسبة صرّح الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدرة بنك البركة سورية قائلاً: «إن حصول البنك للعام الثالث على التوالي على هذا التقييم يؤكد متانة مركزه المالي والتطور المستمر في حجم عملياته، ويؤكد صحة وصوابية منهج التخطيط والتنفيذ والإدارة المتبع في بنك البركة سورية».

وبنفس السياق صرّح الأستاذ محمد عبد اللّه حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية بالقول: " إن النتائج المستحقة لهذا التصنيف إنما تعكس مواكبة بنك البركة سورية لمعايير التصنيف العالمية في ممارسة الأعمال من جهة، وسلامة الاستراتيجيات المتبعة من جهة ثانية".

وأضاف الحلبي إنّ الحصول على مثل هذا التصنيف في ظل الظروف الاقتصادية والتشغيلية الصعبة التي نعيشها اليوم إنما هو نِتاج فريق عمل واعي وملتزم وقادر على تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة بمهنية عالية.

يشار إلى أن «بنك البركة سورية» حصد جائزة مؤسسة CPI Financial كأفضل مصرف في مجال مبادرة التنمية المستدامة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2019.

والجدير بالذكر أن الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف هي شركة مستقلة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها وتقوم بعمليات التصنيف الائتماني للمصارف والمؤسسات المالية حول العالم، وهي مملوكة من مجموعة مشهورة من مؤسسات التصنيف العالمية ومجموعة من البنوك المرموقة مثل كابيتال انتيلجنس (Capital Intelligence) والبنك الإسلامي للتنمية.