فيلم سينمائي يجسد حياة قطة هوليود المدللة إليزابيث تايلور

جهينة نيوز:

قالت الممثلة البريطانية ريتشل فايز إنها من المقرر أن تلعب دور قطة هوليود المدللة إليزابيث تايلور في فيلم يقدم جانب الناشطة من حياة النجمة الراحلة.

ويحمل الفيلم اسم "علاقة خاصة"، ويتناول مرحلة لمعان نجم إليزابيث كممثلة ناجحة ما لبثت أنْ تحولت إلى ناشطة في مجال التوعية ضد مرض الأيدز، بحسب صحيفة (مترو البريطانية)

الفيلم من إنتاج شركة "سي-سو فيلمز" ومن كتابة السيناريست سيمون بيفوي، وهو يحكي كيف يمكن للصداقة أن تغيّر حياة الناس، وكيف حاولت إليزابيث تغيير العالم؟".

وتقول شركة الإنتاج: "الجمهور مغرم بالوقوف على أسرار الحياة الخاصة لمشاهير هوليود؛ وليس ثمّ منافس لإليزابيث تايلور في هذا المضمار".

وعلى الرغم مما اشتهرت به حياة إليزابيث من البزخ والإثارة، وما أحرزته من نجاح في مهنتها كنجمة سينمائية، فإن فيلم "علاقة خاصة" سيركز أكثر على حياتها كناشطة إنسانية