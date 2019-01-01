اطلاق العرض الخاص لفيلم" درب السما" في سينما سيتي

جهينة نيوز:

تطلق المؤسسة العامة للسينما اليوم، العرض الخاص بالفيلم الروائي الطويل " درب السما" للمخرج جود سعيد ، و ذلك في صالة سينما سيتي بدمشق تمام الساعة السادسة مساءً.

تدور أحداث الفيلم، حول الواقع الحالي لسورية والحرب الكونية عليها و يظهر لنا كيف تطحن طاحونة الحرب مصائر الناس , النص يعالج موضوع الناس و الحرب بشكل إنساني مرهف.

الفيلم من بطولة القدير أيمن زيدان, صفاء سلطان , محمد الأحمد, جابر جوخدار, زهير عبد الكريم , نوار يوسف, جمال العلي , حسن دوبا, حسين عباس, رسل الحسين, هبة زهرا, مرح حسن سيناريو جود سعيد وأيمن زيدان ورامي كوسا وسماح قتال وإخراج جود سعيد والاشراف العام لــ مراد شاهين

يذكر أن" درب السما" الفيلم نال ثلاث جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي لهذا العام و هي جائزة أفضل سيناريو عن مسابقة الأفلام الدولية، في مسابقة الأفلام الطويلة، جائزة "نور الشريف" لأفضل فيلم, جائزة أفضل ممثل للفنان القدير أيمن زيدان عن دوره في الفيلم