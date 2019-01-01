الإمارات ثاني أكثر الدول المصدرة للتحويلات المالية للأجانب

جهينة نيوز:

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في تصنيف أكثر الدول المصدرة للتحويلات المالية للأجانب المقيمين فيها.

وبحسب تقرير "الهجرة الدولية 2020" الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الأحد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في التصنيف بـ 68 مليار دولار.

وحلت الإمارات حسبما نقلت RT في المرتبة الثانية بـ 44.4 مليار دولار والمملكة العربية السعودية بـ 36.1 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن معظم المهاجرين سافروا إلى الولايات المتحدة، إلا أن التقرير أكد على ممرات مهمة أخرى للهجرة من الدول الأكثر فقرا إلى دول أكثر ثراء مثل الهجرة إلى فرنسا وروسيا والإمارات والسعودية.

وفي إفريقيا وآسيا وأوروبا، يبقى معظم المهاجرين الدوليين في مناطق ميلادهم، لكن غالبية المهاجرين من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية لا يظلون كذلك.

والدول الإفريقية الثلاث الكبرى التي تضم أكبر عدد من المهاجرين هي مصر والمغرب وجنوب السودان، بينما تضم جنوب إفريقيا أكبر عدد من المهاجرين. وتُظهر البيانات المتعلقة بالشرق الأوسط أن بلدان الخليج العربي يوجد فيها أكبر أعداد المهاجرين المؤقتين العاملين في العالم، بما في ذلك الإمارات، حيث يمثلون حوالي 90 % من السكان.