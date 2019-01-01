أثينا: أردوغان من أكثر الشخصيات التي انتهكت القانون الدولي في المنطقة

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأحد أن "حاكم تركيا رجب طيب أردوغان، يعد من أكثر الشخصيات التي انتهكت القانون الدولي في المنطقة".

وأدانت الخارجية اليونانية في بيان لها نقلته سبوتنيك تصريحات أردوغان خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي"، ووصفت، أردوغان بـ"المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة".

وأكد أردوغان خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي" (TANAP)، أمس السبت، عزمه مواصلة الاستكشاف والتنقيب بشرقي البحر الأبيض المتوسط، قائلا: أن بلاده تتصرف وفقا للقانون الدولي، ولا شيء يثنيها عن مواصلة التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

وردا على منتقدي التعاون البحري مع ليبيا والتنقيب بشرق المتوسط، قال الرئيس التركي: "لن نسحب سفننا من شرق البحر المتوسط بسبب صراخهم وسنطبق الاتفاق مع ليبيا"، مؤكدا عزم بلاده مواصلة التنقيب عن الهيدركروبون بمنطقة شرق البحر المتوسط وتطبيق اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا حول التعاون مع ليبيا بمسألة الحدود البحرية برغم الانتقادات.