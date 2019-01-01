الصين تريد إلغاء التعريفات في المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع أمريكا

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية اليوم الأحد نقلا عن مصادر لم تحددها إن بكين تصر على ضرورة أن يكون‭ ‬إلغاء التعريفات الجمركية جزءا من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وقالت "غلوبال تايمز" التي تنشرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم " تعهد الولايات بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 كانون الاول لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات"، بحسب "رويترز".

وكانت كيليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق تجارة، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة مازالت قائمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد، مؤكدا عزمه إبرام هذه الصفقة.

وقال ترامب للصحفيين "المفاوضات مع الصين (حول الصفقة التجارية) تجري بشكل جيد"، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لإبرام الصفقة لإنهاء الحرب التجارية.

ونقلت وكالات أنباء أمريكية مؤخرا أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤجل رفع الرسوم عن السلع الصينية، الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ 15 كانون الاول، وأن إبرام الاتفاقية التجارية يمكن أن يؤجل إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، أعرب رئيس الوفد الصيني إلى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ليو هي، عن تفاؤل حذر حول توقيع الجزء الأول من الاتفاقية التجارية.