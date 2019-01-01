التشكيلة المتوقعة لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

جهينة نيوز:

يحل نادي برشلونة مساء اليوم الأحد ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتراجع برشلونة لوصافة ترتيب "الليغا" برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي فاز أمس السبت، على ديبورتيفو ألافيس (2-1)، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة الدوري من جهة، وتوسيع الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط من جهة أخرى، علما بأن "البارسا" يملك في جعبته مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

في حين، يتطلع أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز واللحاق بالعملاق الكتالوني في المركز الثاني، وتفادي تلقي ضربة جديدة بالهزيمة أمام برشلونة، التي قد تقلص من حظوظه في المنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم.

ويتوقع أن يعتمد مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، والمدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، على التشكيلتين التاليتين.

برشلونة

في حراسة المرمى: تير شتيغن

في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، أومتيتي، بيكيه، جونيور فيربو

في خط الوسط: آرثر ميلو، دي يونغ، إيفان راكيتيتش

في خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان.

أتلتيكو مدريد

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في خط الدفاع: لودي، هيرموسو، فيليبي، تريبير

في خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، ساؤول نيغيز، جواو فيليكس

في خط الهجوم: موراتا، آنخيل كوريا.