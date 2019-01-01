ليفربول يعادل أفضل رقم سجله قبل 31 عاما وأسوأ رقم عمره 21 عاما

جهينة نيوز:

خرج فريق ليفربول برقمين متباينين من مباراته أمام ضيفه برايتون، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليغ".

فقد واصل "الريدز" سلسلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، محققا اليوم انتصاره الـ 26 مقابل 5 تعادلات، ليكرر إنجازه في سلسلة "اللاهزائم" خلال الموسم (1987-1988)، حيث لم يخسر في 31 مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وهذه ثالث أفضل سلسلة "لا هزيمة" لناد في عهد "البريمير ليغ" بعد أرسنال، حيث لم يخسر في 49 مباراة، في الفترة ما بين مايو 2003 وأكتوبر 2004، وتشيلسي (40 مباراة)، بين (أكتوبر 2004 وأكتوبر 2005).

كما واصل ليفربول انطلاقته القوية هذا الموسم بتحقيقه انتصاره الثالث عشر مقابل تعادل واحد في أول 14 جولة، ليتربع الفريق على صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ويعادل الانطلاقة الأفضل للفريق في عهد "البريمير ليغ"، التي حققها مانشستر سيتي في الموسم (2017-2018).

ومن جهة أخرى، فشل "الريدز" في الحفاظ على نظافة شباكه في ملعب "أنفيلد" لـ 12 مباراة متتالية في سلسلة هي الأسوأ للنادي منذ 21 عاما (1998).

وتألق الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد الذي صنع الهدفين لرفيقه وزميله الهولندي، فان دايك، ليقدم اللاعب تمريرتيه الحاسمتين رقم 4 و5 هذا الموسم، ويرفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 14 في البريميرليغ خلال عام 2019.