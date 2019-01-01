مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 في تحطم طائرة بولاية داكوتا الجنوبية في أمريكا

جهينة نيوز:

قالت السلطات الأمريكية إن تسعة أشخاص قتلوا بعد ظهر امس السبت إثر تحطم طائرة بولاية داكوتا الجنوبية.

وقال بيتر كنودسون من اللجنة الوطنية لسلامة النقل إن طائرة "بيلاتوس بي سي-12" والتي كان على متنها 12 شخصا، تحطمت في حوالي الساعة 12:30 مساء، بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة تشامبرلين بولاية داكوتا الجنوبية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتقول تقارير إعلامية إن تشامبرلين ووسط جنوب داكوتا الجنوبية كانا تحت تحذير من عاصفة شتوية وقت تحطم الطائرة.

ويضيف كنودسون إن اللجنة الوطنية لسلامة النقل سوف تحقق في الحادث، لكن الطقس العاصف في المنطقة يجعل السفر إلى الموقع صعبا، مشيرا إلى عدم توفر معلومات أخرى.