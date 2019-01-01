أبراج الأحد 1 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١/ ١٢: لبق وهادئ ينشد الصمت يتميز بعمق التفكير، متفائل مشرق، مدعوم من اهله يحب الاصدقاء، سنة حماسية للاعمال المالية، اعمال واسعة كثيرة عليك ان تعرف من تبدا، لا تترك اعمالك لغيرك، حماس؟ومفاجآت عالية الشهر الثاني مناسب للارتباط لمن وضعه يسمح، حل مشاكل

الدلو: اليوم مسيطر ومرتاح، تدفع بمصالحك بصورة عامة، المعنويات عالية، تصحح وضع وتستدرك مشكلة، احاديث تدور حول ممتلكات وتقلب صفحات وتحضر لمكان جديد، نشاطك عالي، الطاقة والنجاح لك

الحوت: لا تستهتر بشيء، حافظ على سرية عواطفك، المشاركة بالعمل مزعجة لك وتجعلك صبور وانتبه من الغدر والطعن بالظهر خاصة انك ستقلب ملفات تحمل لك حقائق واسرار قد تنكشف امامك، انتبه من التاخير والالتباس، انتبه لصحتك واعصابك

الحمل: يوم إيجابي للتحالف مع الزملاء والاصدقاء والاقارب، يوم جيد لك ولأفكارك الجديدة التي تطرحها بسهولة دون ان تواجه عقبات، حاول ان تصل لاهدافك من خلال اشخاص ذوي مراكز، تلتقي باشخاص غابوا عنك، دعوات وعزائم لك، نشيط بالعلاقات مع الاصدقاء

الثور: تركز على العمل وتنقلب المعطيات لصالحك مع رؤسائك بالعمل واذا كنت تعمل تحصل على ما تريد من مطالب واصلاح بالعمل، خطواتك يجب ان تكون ايجابية وتحافظ على الصورة الطيبة، انتبه وركز على عملك

الجوزاء: الثقة مطلوبة وأنت أهل لها والكل يقصدك ويطلب منك الاشتراك بعمل مهم، انت مرشح لتمشي بأوراق سفر واتصال لاماكن بعيدة قد تحمل لك اموال من الماضي، متاعبك تنتهي اجواؤك باردة على الصعيد الحركة

السرطان: بداية نهار جيدة لتحصل على كل حقوقك، نهارك فيه تركيز على امور مالية مشتركة، للبعض حصول على مكافأة وللبعض الحصول على اوراق تخص قانون، الجميع يصوب نحوك بالكلام لكن هذا لا يؤذيك، حاول تقديم مساعدة وانتبه لصحتك، مشغول بالاموال المشتركة ودفع الفواتير

الاسد: تبدأ نهارك بداية متعبة بسبب بعض الشركاء لا عليك، المهم الطمأنينة واسعاد روحك بالرغم من بعض العرقلة والمشاكل البسيطة، لا تترك الفرصة لاعداءك ان ينالوا منك، حاول ان تجعل نهارك سعيدا مع الشريك كن هادئا

العذراء: نهارك يبدأ بالتنقل من مكان لمكان وقد تدفعك التغييرات لان تترك عملك وتلتحق بعمل ثاني، حاول ألا تفرض نفسك وتعرض نفسك للارهاق، انت بحاجة للراحة الجسدية والراحة الفكرية، عليك بزيارة من تحب

الميزان: محظوظ ببعض الانفراجات، يزول ضيق الصدر عنك، لقاءات واشغال كثيرة تحمل لك مشاريع مهمة، لقاء مثمر يزيد العواطف حرارة، الحظوظ مساعدة، تفرض حضورك وتحصد فرص

العقرب: حاول ان تلعب دورا بناء على صعيد عائلتك، أمر شخصي لا تتسرع بتوجيه الاتهام، كن موضوعي ودقيق في معالجة الامور حتى تلم شمل العائلة، توتر بشأن عطل منزلي عائلي، لا تضيع وقتك هناك امور محسوبة عليك، لا تفرض وجهة نظرك بالقوة، تصليح واعطال

القوس: تبدو جميلا لانك مهتم بنفسك من الصباح، تقوم بسفرة قصيرة وهذا شيء يسعدك ويهدئ اعصابك، فترة مناسبة لتعزز علاقاتك مع محيطك، يوم مناسب للتنازلات حركة وتواصل ومقابلات عنوان نهارك اليوم

الجدي: تركز على الامور المالية، التأجيل والتقصير ممنوع لانه ليس لصالحك، مال يصلك كمساعدة من اهلك او ربح مالي او من اعمال قمت بها في الماضي او دين، تابع ما بدات به من مشاريع، اموال وفرص مالية