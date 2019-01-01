الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع مقاتلة بصاروخ أرض جو في حيران

جهينة نيوز:

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، طائرة استطلاع مقاتلة بصاروخ أرض جو في مديرية حيران بمحافظة حجة.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت _ بفضل الله _ من اسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية.

وأوضح ” سريع ” أن الطائرة التي تم إسقاطها هي من نوع ( Wing Loong) صينية الصنع ، مشيرا إلى أنه تم استهدافها بصاروخ أرض جو سيتم الكشف عنه لاحقا.

وأضاف” تؤكد القوات المسلحة أن سماء اليمن لم تعد مستباحة بعد اليوم وأن على الاعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية.

كما أكد العميد ” سريع ” أن عملية اصابة الطائرة الاستطلاعية المقاتلة ( Wing Loong) بصاروخ ارض جو موثقة بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي.

ويأتي هذا الانجاز للدقاعات الجوية بعد ساعات من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو أدى إلى احتراقها ومصرع طاقمها .. وقد وزع الإعلام الحربي مشاهد لعملية استهداف الطائرة بصاروخ مناسب وإصابة الطائرة بشكل مباشر واندلاع النيران فيها.

وفي ال24 من أغسطس 2019م. كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع” في مؤتمر صحفي عن منظومتي دفاع جوي ” فاطر1 ، ثاقب1″، مؤكدا أن هناك ثلاث منظومات جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا،

أولا: منظومة فاطر 1:

و دخلت خط المعركة في العام 2017م ونفذت أول عملية تصدي بتاريخ 27أكتوبر 2017م، وسجلت أول عملية إصابة هدف معادي في الثامن من يناير 2018م. . أما في 25من يناير 2018م فاستخدمت المنظومة في محافظة الحديدة ، كما تمكنت المنظومة من التصدي لطائرات العدوان الحربية منها إف 16 وإف 15 وميراج وتايفون.

كما نجحت المنظومة في إفشال العديد من العمليات الجوية المعادية إضافة إلى عمليات إنزال في محافظة حجة، كما ” شهد شهر يونيو من هذا العام إسقاط طائرة أمريكية نوع إم كيو 9 في محافظة الحديدة بصاروخ من هذه المنظومة بالإضافة لإسقاط طائرة من نفس النوع فوق أجواء محافظة ذمار.

ثانيا: منظومة ثاقب 1:

منظومة ثاقب واحد دخلت الخدمة في شهر أكتوبر 2017م، ونجحت في إسقاط طائرة أمريكية أم كيو 9 بعد شهر واحد من دخولها الخدمة، و ” في 6 سبتمبر 2018 نجحت المنظومة في اعتراض مروحيات الأباتشي جنوب مدينة الحديدة ومن وقتها توقفت عن التحليق لعدة أشهر.

كما نجحت المنظومة في اعتراض طائرة اير تراكتور فوق اجواء مدينة الحديدة وذلك في 17 سبتمبر 2018م، أما في 23ديسمبر 2018م فنجحت المنظومة في إسقاط طائرة استطلاع سي اتش فور شمال مدينة صعدة، وإسقاط طائرة ونغ لونغ في منطقة بني معاذ بصعدة بتاريخ 19 أبريل من العام الجاري.

ومنذ بدء العدوان نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط أول طائرة استطلاعية تابعة للعدوان بتاريخ 21يونيو 2015م.. كما تم إسقاط طائرة حربية اف 16 مغربية ومقتل طيارها في عكوان صعدة بتاريخ ۱۲-5-۲۰۱۵ و إسقاط طائرة حربية إف 16 بحرينية في جيزان بتاريخ ۳۰-۱۲-۲۰۱۵م.. و إسقاط طائرة حربية إف 16 أردنية في نجران بتاريخ 24-۲-۲۰۱۷م.. و استهداف وإصابة طائرة حربية تايفون في سماء نهم بتاريخ ۲۷-۱۰-۲۰۱۷م.. بالإضافة لاستهداف وإصابة طائرة إف 15 في سماء صعدة بتاريخ 16-12-2016م.

أما مروحيات الأباتشي فتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط مروحية أباتشي في البقع – صعدة بتاريخ ۷/مايو/ 2015م.. وإسقاط مروحية أباتشي في باقم – صعدة بتاريخ9/مايو/ 2015م.. وإسقاط مروحية أباتشي في دار النصر الخوبة -جيزان ۲۱/أغسطس/۲۰۱۵م. وإسقاط مروحية أباتشي في الخوبة بتاريخ۲۱/سبتمبر/۲۰۱۵م.. كذلك إسقاط مروحية أباتشي في خلف مواقع الحثيرة بجيزان بتاريخ 26/سبتمبر/2015م.. وإسقاط أباتشي والعثور على الحطام بالقرب من موقع مشعل بجيزان بتاريخ 15/نوفمبر/2015م.. وإسقاط مروحية أباتشي في ميدي بتاريخ۸/يناير2016م.. وإسقاط مروحية أباتشي في نجران بتاريخ۲۲/أغسطس 2016م… بالإضافة لإسقاط مروحية أباتشي في خب والشعف بالجوف بتاريخ 17/أكتوبر/۲۰۱۷م.

موقع انصار الله