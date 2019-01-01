مقتل عدد من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بريف رأس العين واقتتال بين الإرهابيين على تقاسم المسروقات

جهينة نيوز:

قتل عدد من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بانفجار وقع في مقر لهم في بلدة تل حلف بريف رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي في حين اندلعت اشتباكات بين الإرهابيين على إثر خلافات بينهم حول اقتسام المسروقات التي سلبوها.

هذا و سقط أن عددا من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين قتلى وجرحى في انفجار مجهول وقع في مبنى البيطرة ببلدة تل حلف بريف رأس العين تم نقلهم إلى تركيا وسط تعتيم على الحادثة.

إلى ذلك ذكرت سانا أن اقتتالا اندلع بين الإرهابيين الذين يعملون تحت إمرة قوات الاحتلال بمدينة رأس العين وريفها بسبب خلافات على تقاسم المسروقات من ممتلكات الأهالي التي نهبوها من المنطقة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

من جهة ثانية نقلت سيارات تابعة لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته غرفاً مسبقة الصنع من قرية السفح ومحيطها إلى قرى عنيق الهوى وخربة جمو والمحمودية التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي حسب مصادر أهلية.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي أمس شاحنات تحمل مواد بناء عبر قرية السكرية الحدودية متجهة جنوبا نحو قرى الداوودية وتل محمد وعنيق الهوى والمحمودية ليتبع ذلك دخول رتل عسكري للاحتلال أيضاً يضم 13 آلية من تركيا إلى مدينة رأس العين عبر قرية السكرية لتعزيز النقاط العسكرية التي أنشأها بريف المدينة.

وفي إطار مواصلة قوات الاحتلال الأمريكية اعتداءاتها على الأراضي السورية في خرق للقوانين الدولية أفاد المراسل بأن 20 شاحنة تتبع لقوات الاحتلال الأمريكية قادمة من العراق دخلت عبر ممر الوليد غير الشرعي إلى مناطق وجودها غير الشرعي في محافظة الحسكة محملة بمواد لوجستية.