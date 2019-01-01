النائب محمد رعد: سنمنع أي قوى أجنبية من مصادرة قرارنا الوطني

جهينة نيوز:

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية النائب محمد رعد “نحن الآن في مرحلة صياغة حكومة تعود وتحمل منهجية جديدة في التعاطي مع القانون مع الناس مع مصالح الوطن”، وتابع “هذه المنهجية الجديدة هي التي ستراقبها الناس والنواب وتوضع قوانين على أساسها لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة”.

وحيا رعد السبت “شعبنا الذي عبر عن سخطه من الحكومات السابقة”، ولفت الى ان “ذلك هزة عصا من الشعب”، واوضح أن “هذه الحركة التي قام بها الناس لن تذهب سدى فكل العالم اليوم تتحسس رقابها وخائفة من مراقبة الناس”، وقال “سنمنع أي قوى أجنبية أن تأتي لمصادرة قرارنا الوطني”.

وأكد رعد “نحن مع الناس في مكافحة الفساد وتشريع القوانين التي تضبط مسارب السرقة واللصوصية والهدر في المال العام ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ومع النزاهة والشفافية في أداء الإدارة والقضاء والمسؤول في المؤسسة العامة”، وتابع “نحن نعتبر أنفسنا نمثل الشريحة الصادقة، التي غصت بها حركة الناس في الآونة الأخيرة، ونحن حريصون أن تتشكل حكومة من كل المكونات وتتفاهم كل المكونات”.

المنار