تحطم مروحية امريكية جنوب روسيا وموت قائدها

السبت, 30 تشرين الثاني 2019 الساعة 20:02 | سياسة, عالمي

تحطم مروحية امريكية جنوب روسيا وموت قائدها

جهينة نيوز:

تحطمت مروحية من طراز "روبينسون آر66" امريكية الصنع، اليوم السبت صباحا، ومات قائدها في مدينة نوفوروسيسك، إقليم كراسنودار الروسي.

وأكد محافظ المدينة أنباء عن موت الطيار، يوري كوروليوف، البالغ من العمر 48 عاما الذي ترك وراءه ولدين، وحسب البيانات الأولية فإن سبب التحطم هو فقدان السيطرة على المروحية، التي وقعت عند منحدر الجبل.

وتجري الآن التحقيقات وفق المادة "انتهاك قواعد القيادة وتشغيل النقل الجوي ما أدى إلى موت شخص بسبب الإهمال"، ونقل الإعلام الروسي، أن المروحية وقعت ثم بدأت بالاشتعال، وتم إطفاء الحريق في الوقت الحالي بالكامل.


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