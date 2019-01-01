6 أسباب تجعل الدواء لا يتحكم فى ارتفاع ضغط الدم لديك

جهينة نيوز:

ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض الشائعة بين كثير من الناس، ولكن على الرغم من أن أدوية خفض ضغط الدم تساعد على السيطرة على المرض إلا إنها قد لا تقدم أى تأثير بالنسبة لبعض الناس، فى هذا التقرير نتعرف على الأسباب التى تجعل الدواء لا يسيطر على ارتفاع ضغط الدم لديك، وفقاً لموقع “كلايفند كلينيك”.

هناك عدد من التفسيرات المحتملة لصعوبة التحكم في ضغط الدم عند تناول أدوية خفض الضغط..

1-يمكن أن تعاني من متلازمة “المعطف الأبيض”

إذا شعرت بالتوتر عند زيارة الطبيب، فقد يرتفع ضغط الدم في كل موعد ويعطي إحساسًا خاطئًا بارتفاع ضغط الدم لديك عمومًا، وهذا يسمى “متلازمة المعطف الأبيض”.

حاول الوصول مبكرًا إلى موعدك ، ثم خذ نفسًا عميقًا في غرفة الانتظار للاسترخاء، ويجب عليك إدارة القلق والتوتر. توصي جمعية القلب الأمريكية بالجلوس بهدوء لمدة خمس دقائق على الأقل قبل أخذ قياس ضغط دمك.

2- قد لا تتناول الأدوية بشكل صحيح، أو قد تتناول أدوية أخرى تتداخل مع بعضها

يمكن أن ينسى بعض الأشخاص تناول الأدوية أو لا يتناولون الجرعات الصحيحة في الأوقات الصحيحة.

أيضا ، يمكن أن تتداخل الأدوية الأخرى مع التحكم في ضغط الدم، بما في ذلك مسكنات الألم وموانع الحمل الفموية ومزيلات الاحتقان الأنفية.

3- أخطاء فى قياس ضغط الدم

في بعض الأحيان ، يخطئ الناس في قياس ضغط الدم فى المنزل، مثل: القياس وأنت ترتدى ملابسك،عندما تأخذ قراءات في المنزل ، ابدأ بالجلوس بهدوء لمدة خمس دقائق. بعد ذلك ، تأكد من دعم ظهرك ، وقدميك على الأرض ، وأن ذراعك في مستوى القلب للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم.

4- النظام الغذائي يؤثر على ضغط الدم

يوصي الأطباء بنظام غذائي منخفض الصوديوم للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم – الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وقليل من البروتين، يساعد فى خفض ضغط الدم.

وابتعد عن تناول الأطعمة المصنعة أو المعلبة التي تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم.

5- تعاني من زيادة الوزن أو عدم النشاط أو التدخين

للمساعدة في خفض ضغط الدم، اعمل على إنقاص الوزن وزيادة نشاطك البدني وقم بالإقلاع عن التدخين ، فسيقلل ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

6- قد تكون لديك حالات طبية أخرى تؤثر على ضغط الدم

هناك عدد من المشكلات التي تحدث في الأوعية الدموية أو الهرمونية والتي يمكن أن تؤثر على ارتفاع ضغط الدم لأي شخص، بالإضافة إلى مشاكل الغدة الدرقية أو توقف التنفس أثناء النوم.