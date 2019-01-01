العراق.. جلسة استثنائية للحكومة.. وهدوء حذر في المناطق

جهينة نيوز:

عقدت الحكومة العراقية جلسة استثنائية طارئة جدّد فيها رئيسها عادل عبد المهدي التأكيد على نيته تقديم استقالته للبرلمان غداً.

ودعا عبد المهدي مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة، مؤكّداً على أهمية التداول السلمي للسلطة.

وخلال الجلسة، صوتت الحكومة على قبول استقالة مدير مكتب عبد المهدي والأمين العام لمجلس الوزراء،و في الأثناء تسود حالة من الهدوء الحذر في بغداد والمحافظات.

وأفاد شهود عيان أنّ جسور الجمهورية والسنك والأحرار في العاصمة وجسور الزيتون والحضارات والانتصار في الناصرية لا تزال مغلقة، فيما أعيد فتح الشوارع الأخرى.

المنار