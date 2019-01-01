فوائد تناول البصل الأخضر على صحتك أهمها علاج الالتهابات

جهينة نيوز:

البصل الأخضر واحد من أهم أنواع الخضراوات، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والجراثيم، ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول البصل الأخضر هى:

1:يحتوى البصل الاخضر على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وفيتامين سى الذى يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:يحتوى البصل على كمية عالية من الخصائص والمواد المضادة للأكسدة و المركبات التى تكافح الالتهابات وتخفض مستويات الكولسترول فى الدم، مما يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

3:يحتوى البصل الاخضر على نسبة كبيرة من المواد المضادة الاكسدة التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية ومرض السكر والقلب.

4:يساعد على السيطرة على نسبة السكر فى الدم ، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول البصل الأخضر باستمرار.

5:يحتوى البصل الأخضر على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة العظام وقوتها والوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

6:يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للجراثيم والفيروسات وبالتالى يحد من خطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

7:تناول البصل الأخضر يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الالتهابات والتقرحات.

8:يعزز صحة الرؤية والعيون ويحافظ عليها وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة العيون.