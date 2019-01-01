استشهاد وإصابة 13 مدنياً بانفجار سيارة مفخخة في بلدة عين العروس بريف الرقة

جهينة نيوز:

استشهد وأصيب 13 مدنيا بانفجار سيارة مفخخة بعد ظهر اليوم في بلدة عين العروس بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيه قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه.

وأفادت مصادر محلية بأن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت اليوم وسط بلدة عين العروس جنوب تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد وإصابة 13 مدنيا ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتنتشر في بلدة عين العروس الفوضى والانفلات الأمني والصراعات بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على ممتلكات الأهالي والتحكم بمصيرهم وذلك منذ احتلالها من قوات النظام التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية التي تم تدريبها وتسليحها في تركيا.