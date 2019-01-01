احتجاج في نيوزيلندا على تشديد قوانين حيازة السلاح

جهينة نيوز:

نظم نحو 50 من مالكي الأسلحة النارية في نيوزيلندا احتجاجا اليوم السبت على تشديد قوانين حيازة السلاح بعد حادث إطلاق نار جماعي في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في آذار في هجوم أسفر عن مقتل 51 مسلما حسبما افادت وكالة رويترز.

وحظيت جهود رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية، لكن على المستوى المحلي ومع قرب إجراء انتخابات عامة في العام المقبل تواجه مقاومة من الحزب الوطني المعارض وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة ومن مواطنين عاديين بسبب تشريع طُرح في أيلول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مالكي أسلحة نظموا يوم السبت احتجاجا خلال فعالية في أوكلاند لإعادة شراء السلاح وحملوا لافتات مكتوب عليها شعارات منها ”هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي“ و“رفضوا قانون الأسلحة“.

ويشمل التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بحائزي الأسلحة وتغييرات أخرى.

وفي نيسان وافق البرلمان بالإجماع تقريبا على قوانين تفرض قيودا على استخدام وتداول معظم الأسلحة شبه الآلية.