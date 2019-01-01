600 منشأة تعود للإنتاج في صناعية الشيخ نجار

جهينة نيوز:

ويشير عجان لسانا إلى أنه تم منح 125 رخصة بناء هذا العام وإعادة ترميم عدد من المنشآت المتضررة والمتهدمة ومن المتوقع دخول نحو 200 منشاة بالعمل خلال الفترة القريبة القادمة بعد الانتهاء من بناء المعامل التي تبنى حديثاً أو التي يتم ترميمها مؤكداً دخول 65 منشأة إلى سوق العمل في مختلف الصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية منذ بداية العام الجاري لتؤمن للسوق المحلية مختلف المنتجات ولتعوض الأسواق النقص جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

ويبين أنه بعد إنهاء المدينة معظم مشاريعها الخدمية للمنشآت المنتجة وإيصال الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء إليها انتقلت المدينة وعبر خطة عملها للمشروعات الاستراتيجية من خلال العمل لإنشاء مدينة للمعارض على مستوى حلب بهدف الترويج لمنتجات المعامل والمنتجات المحلية إضافة للبدء بإنشاء مناطق السكن العمالي للعاملين والموظفين في المنشآت على مساحة 258 هكتاراً بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان.

ويلفت عجان إلى العمل مع اتحاد الحرفيين لإقامة أول منطقة حرفية تضم 500 مقسم تم إنجاز 90 بالمئة من دراساتها الهندسية سيتم تخصيص الحرفيين فيها العام القادم وهي تعد الحلقة الأولى في الإنتاج وتشكل رديفاً أساسياً للصناعات الموجودة حالياً مشيراً إلى العمل على ترجمة برنامج الحكومة بدعم بديل للمستوردات من خلال البحث عن صناعات بديلة تكون مدعومة من المدينة الصناعية