افتتاح مترو يصل بين فرنسا وسويسرا

جهينة نيوز:

تخطط جنيف لافتتاح خط مترو في 15 كانون الأول، والذي يربط بين مناطق تابعة لسويسرا وفرنسا.

وستعمل 45 محطة مترو على الخط الواصل بين البلدين مع تشغيل 45 قطار الذي ينطلق كل 10 دقائق، ويصل طول الخط إلى 230 كم، كما بلغت قيمة المشروع 1.5 مليار يورو، بحسب صحيفة، "Neue Zurcher Zeitung".

وفي هذا الصدد قال رئيس المشروع في شركة "ليمان إكسبرس"، ماريو وورين، تطوير المشروع يهدف لتحسين مستوى معيشة مئات آلاف الأشخاص في المنطقة".

ومن المتوقع أن يقلل نظام النقل الجديد من عدد السيارات على الطرق بنسبة 12 في المئة، ويخفف أيضا الازدحام على الحدود الفرنسية السويسرية، التي يمر بها حوالي 650 ألف سيارة كل يوم، فنظرًا لحقيقة أن تكلفة السكن في فرنسا منخفضة أكثر والرواتب في سويسرا أعلى، يعيش الكثير من الناس في بلد ويعملون في بلد آخر.