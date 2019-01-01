السومة يغيب شهر عن الملاعب والسبب عمل جراحي

جهينة نيوز:

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، أن مهاجمه الدولي السوري، عمر السومة، سيغيب لمدة شهر عن الملاعب، لاضطراره لإجراء عملية جراحية لمعاجلة إصابة بالفتق الرياضي.

وقال النادي السعودي، في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الكابتن عمر السومة، تعرضه للفتق الرياضي، الذي يستوجب التدخل الجراحي".

وكان السومة (30 عاما)، قد شعر بآلام أسفل البطن، خلال الحصة التدريبية، الأربعاء الماضي، وتقرر أن يغادر إلى مدينة ميونيخ الألمانية، لإجراء "عملية جراحية عاجلة"، على أن يدخل بعدها في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

وتألق السومة بشكل لافت هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف في الدوري السعودي، كما أحرز سبعة أهداف لبلاده سوريا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ما ساهم في تصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (15 نقطة من خمس مباريات).