برشلونة يعلن غياب ديمبيلي لفترة طويلة عن الملاعب

جهينة نيوز:

أعلن نادي برشلونة اليوم السبت تفاصيل الإصابة التي تعرض لها جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي، خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الفريق الكتالوني عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "الفحوص الطبية أكدت إصابة ديمبيلي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن. مدة الغياب 10 أسابيع".

وتعرض ديمبيلي (22 عاما)، للإصابة في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها برشلونة على ضيفه دورتموند، الأربعاء الماضي، حيث غادر الملعب باكيا بعدما سقط على الأرض إثر ارتقائه للمنافسة على كرة عالية مع المدافع نيكو شولتس في الدقيقة 25.

وبدا أن الإصابة هي نفسها التي تعرض لها سابقا وأبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها ديمبيلي للإصابة هذا الموسم، وجاءت قبل سبعة أشهر فقط من انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا المقررة الصيف المقبل. كما هي الإصابة السادسة بتمزق عضلي في الفخذ منذ موسمه الأول مع الفريق الكتالوني عام 2017، عندما تعرض لإصابة بتمزق في فخذه الأيسر وابتعد خمسة أشهر عن الملاعب.

وخاض الدولي الفرنسي ثماني مباريات فقط هذا الموسم مع "البلوغرانا"، وسجل هدفا واحدا في الدوري.