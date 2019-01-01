كوريا الشمالية تتوعد آبي بصاروخ باليستي حقيقي وتصفه بالأبله!

جهينة نيوز:

وصفت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بأنه "أبله وقزم سياسي"، وذلك لوصفه أحدث اختبار أجرته بيونغ يانغ لقاذفة صواريخ ضخمة بأنه اختبار لصاروخ باليستي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم السبت، نقلا عن نائب المدير العام لإدارة الشؤون اليابانية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية: "يمكن أن يقال إن آبي الأحمق الوحيد في العالم وأغبي رجل عرفه التاريخ على الإطلاق، لعدم قدرته على التمييز بين صاروخ ومنظومة قاذفة صواريخ متعددة الفوهات، أثناء اطلاعه على التقرير المصاحب للصور".

وأضاف: "آبي ربما سيرى ما هو الصاروخ الباليستي الحقيقي في المستقبل غير البعيد وأمامه مباشرة.. آبي لا يعدو عن كونه أبله تماما وقزما سياسيا لا مثيل له في العالم".

وأطلقت بيونغ يانغ مقذوفين قصيري المدي إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، يوم الخميس الماضي، في رابع اختبار لقاذفتها الجديدة العملاقة المتعددة الفوهات، مع إبداء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، "رضاه بشكل كبير" على الاختبار.

وفي أعقاب تلك التجربة قال آبي "إن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ يشكل تهديدا لليابان والمجتمع الدولي، وإن طوكيو ستراقب الموقف مع شركائها".

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية واستخدام مثل هذه التكنولوجيا، ولكن كوريا الشمالية ترفض هذه القيود بوصفها انتهاكا لحقها في الدفاع عن نفسها.