لأول مرة.. فيسبوك تصدر إشعارا لتصحيح منشور بطلب من حكومة سنغافورة

جهينة نيوز:

أصدرت فيسبوك اليوم السبت أول إشعار تصحيح على منشور مستخدم بناءً على طلب حكومة سنغافورة.

وقالت حكومة سنغافورة يوم أمس الجمعة إنها طلبت من فيسبوك تصحيح منشور بموجب قانون "الأخبار المزيفة" الجديد مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية التزام الموقع بطلبات الحكومة في تعديل المحتوى.

وجاء في نص الإشعار: "فيسبوك ملزمة بإبلاغك، أن حكومة سنغافورة تقول أن هذا المنشور يحتوي على معلومات خاطئة".

وتم إضافة الإشعار تحت منشور المستخدم دون إجراء أي تعديلات على النص، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتم نشر المنشور في 23 تشرين الثاني الذي يحتوي على اتهامات ضد القبض على شخص يُزعم أنه شارك في تزوير الانتخابات.

وجاء في بيان فيسبوك: نأمل أن تضمن حكومة سنغافورة أن القانون لن يؤثر على حرية التعبير كما سيتبع نهج شفاف وشامل في تنفيذه.